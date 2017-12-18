В правительство вошли оба экс-премьера, обеспечившие кражу миллиарда долларов ...

Олигарх, лидер правящей Демпартии отказался от полной ответственности за деятельность правительства и вел в его состав ряд скомпрометировавших себя политиков, включая экс-премьером Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича, прямо ответственных за кражу миллиарда долларов из валютного резерва НБМ.

Во вторник Плахотнюк объявил о принятом решении «укрепить состав кабмина в надежде на то, что это добавит ему энтузиазма и динамики».

Так, были отправлены в отставку шесть министров действующего правительства. Взамен, членами правительства станут Юрий Лянкэ (вице-премьер по европейской интеграции), Кристина Лесник (вице-премьер по реинтеграции), Александр Тэнасе (министр юстиции), Светлана Чеботарь (министр здравоохранения), Тудор Ульяновский (министр иностранных дел), Ливиу Волконович (министр сельского хозяйства, регионального развития и экологии) и Кирилл Габурич (министр экономики).

Внезапно отправленными в отставку оказались: министр экономики Октавиан Калмык, министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стела Григораш, министр сельского хозяйства Василий Быткэ, министр иностранных дел Андрей Галбур, министр юстиции Владимир Чеботарь и заместитель премьер-министра по реинтеграции Георгий Балан.

Контролирующий правительство олигарх Владимир Плахотнюк признал, что правительство было не совсем адаптированным к реальной ситуации в стране. «Основная цель изменений, которые происходят в правительстве, связана с адаптацией работы кабмина к реальным нуждам населения, с изменением отношения и эффективности государственных институтов. Поэтому мы начнем новый год с правительством, практически полностью состоящим из технократов, профессионалов», - сообщил Плахотнюк, добавив, что теперь «правительство будет полностью деполитизировано».

Примечательно, что вошедшие в состав правительства Павла Филипа два бывших премьер-министра - Лянкэ и Габурич - напрямую ответственны за кражу миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы. Именно решениями «под ответственность правительства» Лянкэ и Габурича были предоставлены миллиарды леев впоследствии обанкроченным банкам Илана Шора.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в трех банках «группы Шора» - "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank", предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Юрия Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта 2105 г., чего так и не произошло. Взамен, в конце марта 2015 г. правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении еще 6,5 миллиардов леев трем обанкротившимся банкам. Указанная схема выведения миллиардов была описана и в отчете компании Kroll, расследующей кражу миллиарда.