PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» (ВИДЕО)

Принадлежащий олигарху Владимиру Плахотнюку медиа-холдинг объяснил, что причиной успеха последних договоренностей по вопросу приднестровского урегулирования является совпадение бизнес-интересов двух основных финансово-политических игроков в Тирасполе и Кишиневе.

Как сообщил один из аналитиков холдинга Корнел Чуря, такой причиной являются тесные взаимоотношения лидера ДПМ Владимира Плахотнюка с главой приднестровской компании «Шериф» Виктором Гушаном. Чуря заверил, что лишь после этих договоренностей происходит их утверждение на государственном уровне официальными переговорщиками.

«Процесс приднестровского урегулирования приобретает специфические формы и подчинен особенно лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, чьим партнером в Тирасполе является глава компании «Шериф», -заявил Корнел Чуря.

В этой связи, Чуря, зачастую озвучивающий позицию Демпартии, подчеркнул, что замена действующего вице-премьера по вопросам реинтеграции Георге Балана объясняется необходимостью поиска более способного чиновника для легитимации бизнес-договоренностей между Кишиневом и Тирасполем.

«Думаю, что в будущем эта особенная связь между господином Плахотнюком и господином Гушаном будет максимально использована для нахождения решений. Поэтому, возможно, и было найдено лицо, которое сможет облегчить этот диалог и поспособствовать тому, чтобы эти, зачастую неофициальные, договоренности завершились бы успешно», - резюмировал один из аналитиков медиа-холдинга олигарха Владимира Плахотнюка Корнел Чуря, объясняя назначение Кристины Лесник новым вице-премьером по вопросам реинтеграции.

Ранее уже сообщалось, что 25 ноября, внезапно в Бендерах представители Кишинева и Тирасполя достигли компромисса по четырем соглашениям: об утверждении образца диплома Тираспольского университета, об использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе, об обеспечении функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики и об урегулировании проблем в электросвязи.