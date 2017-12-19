Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа ...

Кандидатура бывшего юриста ПКРМ, кандидата в депутаты по спискам этой партии Виталия Пырлога была утверждена парламентской комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитетам.

Это же решение было принято и Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Парламенту предстоит окончательно утвердить эти решения на ближайшем пленарном заседании.

Пырлог будет утвержден директором Службы информации и безопасности на ближайшие пять лет и заменит в этой должности Михая Балана.

Известно, что Виталий Пырлог входит в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка. Сейчас он возглавляет в Интерполе комиссию по жалобам и петициям, определяющей контроль за файлами разыскиваемых Интерполом лиц.

Пырлог был министром юстиции, а также и.о. премьер-министра в последнем правительстве ПКРМ в 2009 году.