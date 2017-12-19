МЕНЮ
Twitter
﻿ 60
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20.12.2017  

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

20.12.2017  

Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

20.12.2017  

Евросоюз начал процедуру санкций в отношении Польши

20.12.2017  

Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа

20.12.2017  

PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» (ВИДЕО)

19.12.2017  

Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Евросоюз начал процедуру санкций в отношении Польши

Опубликовано : 20 декабрь 2017 г. 16:35 | Просмотров: 745 | Категория: Мир

Европейская комиссия в среду решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Решение о начале процедуры санкций подтвердил на проведенной в Брюсселе пресс-конференции вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманc.

По мнению Еврокомиссии, польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому было решено применить статью 7 Договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

«Сегодня конституционность судопроизводства в Польше не может быть гарантирована. 40% судей Верховного суда будут вынуждены уйти в отставку из-за закона, принятого польским парламентом на прошлой неделе. А новые судьи будут назначены президентом по рекомендации Национального совета судопроизводства, в котором доминируют представители правящей партии», - сказал Тиммерманс.

Тиммерманс напомнил, что Еврокомиссия выпустила три рекомендации в течение двух лет, но они не были приняты во внимание. Европейские чиновники также провели 25 встреч с представителями Польши, но результатов они не принесли.

Он назвал три пункта, принятые в отношении Польши:

- Комиссия выпустила четвертую рекомендацию, четко определив перечень шагов, которые польские власти все еще могут предпринять, чтобы исправить ситуацию в ближайшие три месяца;

- Комиссия решила применить статью 7 Договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права, и подать обоснование для решения Совета ЕС по определению четкого риска серьезного нарушения верховенства права в Польше;

- Комиссия решила сделать следующий шаг в открытом производстве против Польши за нарушение законодательства ЕС в сфере деятельности судов общей юрисдикции, передав жалобу в Суд ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии также отметил, что эти меры не являются "ядерной опцией", как их назвали в СМИ. «Все, что мы просим, ​​это проанализировать ситуацию и решить, есть ли, по мнению других институтов, нарушения со стороны Польши. Они также могут дать рекомендации польскому правительству», - сказал Тиммерманс.

Ранее, 15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.



Похожие новости
МИР
Евросоюз начал процедуру санкций в отношении Польши

Евросоюз начал процедуру санкций в отношении Польши ...

Просмотров: 745
Трамп: Россия и Китай угрожают американскому влиянию, ценностям и богатству

Трамп: Россия и Китай угрожают американскому влиянию, ценностям и богатству ...

Просмотров: 1001
Порошенко обвинен в организации провокаций против сторонников Михаила Саакашвили (ВИДЕО)

Порошенко обвинен в организации провокаций против сторонников Михаила Саакашвили (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1875
Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил санкции против России ...

Просмотров: 729
Черногорский язык получил официальное признание

Черногорский язык получил официальное признание ...

Просмотров: 822
Саакашвили освобожден в зале суда

Саакашвили освобожден в зале суда ...

Просмотров: 2674


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19110
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22982
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3337
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3244
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 54040
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 33279
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 28200
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 25258
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 19190
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 18953
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16674
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 14788
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6469
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10671
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11998
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9515
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9417
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

20.12.2017  Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа
20.12.2017  PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» (ВИДЕО)
19.12.2017  Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый
ЛЮДИ
В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
08.12.2017  Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»
07.12.2017  Скончался первый председатель парламента Молдовы
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)

Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)

14.12.2017  Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции
13.12.2017  Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank
06.12.2017  Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (86)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank