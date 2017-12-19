Евросоюз начал процедуру санкций в отношении Польши ...

Европейская комиссия в среду решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Решение о начале процедуры санкций подтвердил на проведенной в Брюсселе пресс-конференции вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманc.

По мнению Еврокомиссии, польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому было решено применить статью 7 Договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

«Сегодня конституционность судопроизводства в Польше не может быть гарантирована. 40% судей Верховного суда будут вынуждены уйти в отставку из-за закона, принятого польским парламентом на прошлой неделе. А новые судьи будут назначены президентом по рекомендации Национального совета судопроизводства, в котором доминируют представители правящей партии», - сказал Тиммерманс.

Тиммерманс напомнил, что Еврокомиссия выпустила три рекомендации в течение двух лет, но они не были приняты во внимание. Европейские чиновники также провели 25 встреч с представителями Польши, но результатов они не принесли.

Он назвал три пункта, принятые в отношении Польши:

- Комиссия выпустила четвертую рекомендацию, четко определив перечень шагов, которые польские власти все еще могут предпринять, чтобы исправить ситуацию в ближайшие три месяца;

- Комиссия решила применить статью 7 Договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права, и подать обоснование для решения Совета ЕС по определению четкого риска серьезного нарушения верховенства права в Польше;

- Комиссия решила сделать следующий шаг в открытом производстве против Польши за нарушение законодательства ЕС в сфере деятельности судов общей юрисдикции, передав жалобу в Суд ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии также отметил, что эти меры не являются "ядерной опцией", как их назвали в СМИ. «Все, что мы просим, ​​это проанализировать ситуацию и решить, есть ли, по мнению других институтов, нарушения со стороны Польши. Они также могут дать рекомендации польскому правительству», - сказал Тиммерманс.

Ранее, 15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.