МЕНЮ
Twitter
﻿ 60
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20.12.2017  

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

20.12.2017  

Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

20.12.2017  

Евросоюз начал процедуру санкций в отношении Польши

20.12.2017  

Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа

20.12.2017  

PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» (ВИДЕО)

19.12.2017  

Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

Опубликовано : 20 декабрь 2017 г. 17:17 | Просмотров: 581 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон заявил, что запланировал отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе неформального Саммита глав государств СНГ.

Об этом Додон сообщил в социальных сетях, уточнив, что намерен детально и обстоятельно обсудить с  Владимиром Путиным выход из «непростой ситуации» с отзывом посла в России Андрея Негуцы.

«Ситуация, сложившаяся в последнее время между нашими странами, неприемлема. На будущей неделе я отправляюсь в Москву на неформальный Саммит глав государств СНГ. Надеюсь обсудить ее в ходе встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Также буду обсуждать меры по выходу из ситуации с правительством и парламентским большинством в Молдове», написал Додон.

«Убежден, что необходимо принимать меры по возобновлению плодотворного сотрудничества между нашими странами по всем направлениям — этого ждет от нас народ Молдовы», - добавил он.

Ранее Додон назвал вызов посла Молдовы в России «провокацией правительства» в преддверии его поездки на неформальный саммит глав стран СНГ, который состоится в Москве 26 декабря.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным ...

Просмотров: 580
Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа

Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа ...

Просмотров: 2133
PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» (ВИДЕО)

PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» ...

Просмотров: 1941
Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый

Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый ...

Просмотров: 3481
Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)

Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC) ...

Просмотров: 1630
В правительство вошли оба экс-премьера, обеспечившие кражу миллиарда долларов

В правительство вошли оба экс-премьера, обеспечившие кражу миллиарда долларов ...

Просмотров: 1867


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19110
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22982
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3337
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3244
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 54040
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 33279
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 28200
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 25258
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 19190
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 18953
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16674
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 14788
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6469
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10671
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11998
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9515
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9417
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным

20.12.2017  Бывший юрист Партии коммунистов станет директором СИБа
20.12.2017  PublikaTV: За прорывом в приднестровском урегулировании скрываются договоренности Плахотнюка и владельца «Шерифа» (ВИДЕО)
19.12.2017  Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый
ЛЮДИ
В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
08.12.2017  Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»
07.12.2017  Скончался первый председатель парламента Молдовы
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)

Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)

14.12.2017  Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции
13.12.2017  Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank
06.12.2017  Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (86)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank