Додон объявил о планируемой им встрече с Владимиром Путиным
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Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон заявил, что запланировал отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе неформального Саммита глав государств СНГ.
Об этом Додон сообщил в социальных сетях, уточнив, что намерен детально и обстоятельно обсудить с Владимиром Путиным выход из «непростой ситуации» с отзывом посла в России Андрея Негуцы.
«Ситуация, сложившаяся в последнее время между нашими странами, неприемлема. На будущей неделе я отправляюсь в Москву на неформальный Саммит глав государств СНГ. Надеюсь обсудить ее в ходе встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Также буду обсуждать меры по выходу из ситуации с правительством и парламентским большинством в Молдове», написал Додон.
«Убежден, что необходимо принимать меры по возобновлению плодотворного сотрудничества между нашими странами по всем направлениям — этого ждет от нас народ Молдовы», - добавил он.
Ранее Додон назвал вызов посла Молдовы в России «провокацией правительства» в преддверии его поездки на неформальный саммит глав стран СНГ, который состоится в Москве 26 декабря.
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