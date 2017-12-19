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Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Опубликовано : 20 декабрь 2017 г. 23:01 | Просмотров: 1 | Категория: Бизнес

Поисковик жилья Flatfy запустил первый каталог новостроек в Молдове. Прямо сейчас можно посмотреть предложения в 280 строящихся и построенных жилых комплексах и домах Кишинева от 97 строительных компаний.

Большинство людей покупает жилье раз в жизни и это важный и ответственный шаг для каждого. Flatfy регулярно проводит опросы и исследования, чтобы лучше понимать желания и волнения покупателей перед приобретением собственного жилья и как IT-продукт может в этом помочь. О некоторых проблемах и вопросах, которые выяснили на сегодняшний день, расскажем дальше.

С чего выбирать?

Основной проблемой покупателя является отсутствие опыта в приобретении жилья, что приводит за собой массу вопросов. Первый – отсутствие структурированной информации. Изучая данные о жилых комплексах на сайтах застройщиков, покупатели, зачастую отмечают её рекламный характер. Чтобы выяснить, сколько квартир в доме, с какого материала строятся стены, какая инфраструктура в комплексе, вокруг него и прочее, нужно очень внимательно искать эти данные, часто прибегая к помощи форумов и других источников, на что требуется иметь неимоверный запас времени.

Второй – сайты застройщиков разные. Сравнить два строящихся дома от разных девелоперов еще та задача.

Поэтому, команда каталога новостроек Flatfy уже нашла все жилые комплексы и структурировала информацию по ним. Вам остается только выбирать и сравнивать!

Что у нас получилось – 280 жилых комплексов в Кишиневе от 97 застройщиков уже сейчас на одном сайте!

А где этот дом строится?

Изучая потребности покупателей нового жилья, мы выяснили, что инвесторы первым делом обращают внимание на стоимость жилья и на его расположение

С локацией две основные проблемы, люди или точно знаю где они хотят жить (например, ребенок ходит в эту школу, рядом живут родители и хочется только в этом секторе) или вообще не знают, хотят понять где лучше.

Для первых мы сделали поиск по микрорайонам (например, все строящиеся проекты в секторе Ботаника), в дальнейшем планируем расширять и углублять географическое деление.

Для вторых мы сделали возможность выбирать жилые комплексы Кишинева на большой карте. Тут вы сможете и удобно оценить что, где строится, какая плотность застройки, что рядом, какие садики, школы, парки, какая транспортная развязка и т.д.

Хочу тут купить квартиру, а могу ли?

Выбрав расположение, люди начинают смотреть, а хватит ли им денег на покупку. Чтобы ответить на этот вопрос, для каждого комплекса в каталоге мы выяснили минимальную цену за квадратный метр. По этой цене конечно не всегда можно сказать сколько стоит конкретная квартира, но она дает возможность сегментировать ЖК и понимать что эта новостройка для меня дорогая, а эту стоит рассмотреть потому как в ней я смогу по деньгам купить квартиру в 75 квадратов.

Оказалось, что стоимость самых недорогих квартир в Кишиневе стартует от 320 евро за квадрат, более элитное жилье стоит от 1050 евро за квадрат.

В будущем, при наличии запросов от пользователей, планируем углублять информацию о стоимости, уточняя ее вплоть до стоимости конкретных квартир. Для этого нам нужно наладить более плотную работу с застройщиками и продавцами недвижимости, и мы очень рассчитываем на плодотворное сотрудничество с их стороны. Если вы представитель застройщика – напишите нам “привет” на [email protected]

А как же риски, ведь это инвестиция?

Первичный рынок жилья – это инвестиция. 50% покупок новых квартир приходится на стадию, когда дом еще в фундаменте или строится. Именно из-за риска остаться ни с чем люди в половине случаев предпочитают вторичное жилье квартире в новостройке.

Мы не можем давать гарантии, что дом построится, но мы гарантируем максимально объективную информацию и данные у нас на сайте. Для достижения этого у нас работает целый отдел контент-менеджеров и журналистов-аналитиков.

Но, все же, чтобы пользователь мог лучше оценить “риски инвестирования” – мы добавили в каталог не только “активные” проекты, но и завершенные. На каждой странице строительной компании (например, на странице застройщика Kirsan) вы можете посмотреть, сколько уже существует компания, сколько проектов она строит сейчас и сколько сдала в эксплуатацию.

Удобно ли это все?

Новостройки Flatfy.md отлично работают на всех устройствах: компьютере, планшете, мобильном телефоне. Вы сможете сесть с женой/мужем дома, сделать чай/налить по бокалу вина  и вместе выбирать жилье своей мечты используя большой экран компьютера. После, добавить понравившиеся комплексы себе в избранное и получать на телефон обновления по этим проектам, в том числе и новости от их застройщиков.

Также мы запустили первое мобильное приложение с новостройками в Молдове для пользователей смартфонов и планшетов на Android.

Чего ждать в будущем?

Планируя развитие каталога, мы всегда интересуемся у пользователей, что им нужно. Например, прямо сейчас у нас на сайте запущен опрос, по результатам которого мы подкорректируем то, что появится в каталоге в ближайшем будущем и на что мы будем обращать больше внимания.

Уже сейчас можем сказать, что совсем скоро каталог новостроек Кишинева будет доступен на русском языке, мы продолжим актуализировать и систематизировать информацию. После запустим несколько востребованных фич и расширим данные доступные на сайте.

Готовы купить квартиру в новостройке Кишинева? Выбирайте подходящие варианты прямо сейчас на Flatfy.md!

Напомним, Flatfy.com – онлайн-сервис для выбора квартир. Поисковая система Flatfy собирает все объявления по продаже и аренде жилья и дает возможность на одном сайте комфортно выбирать жилье среди всех предложений на рынке. Flatfy работает в 37 странах, в 2016 году проект был запущен в Молдове и в октябре 2017 был запущен каталог новостроек.

 

 

 

 

 

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