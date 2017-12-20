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США внесли Кадырова в «список Магнитского»

Опубликовано : 21 декабрь 2017 г. 01:11 | Просмотров: 246 | Категория: Мир

Под санкции США по «закону Магнитского» попали еще пять россиян, включая главу Чечни.

Как сообщает Deutsche Welle, власти США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и еще четырех россиян. Вашингтон обвиняет их в грубых нарушениях прав человека, в том числе внесудебных расправах, пытках и похищениях людей.

Всего, в санкционных списках по "закону Магнитского" значатся 49 граждан Российской Федерации.

Помимо Кадырова, в санкционный список министерства финансов США попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня. Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов США, обнародованном в среду, 20 декабря.

В документе, в частности, отмечается, что Аюб Катаев, занимающий пост начальника РОВД Аргуна, был причастен к нарушению прав геев в Чечне в первой половине 2017 года, а Майорова и Павлов были вовлечены в преступную схему, раскрытую юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергеем Магнитским.

Магнитский в начале 2000-х годов предал огласке дело о хищении более 230 млн долларов, в котором предположительно были замешаны российские официальные лица. Однако после этого юриста посадили в следственный изолятор, где он скончался в 2009 году.



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