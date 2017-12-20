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Каталония досрочно избирает региональный парламент

Опубликовано : 21 декабрь 2017 г. 01:21 | Просмотров: 258 | Категория: Мир

В Каталонии на 21 декабря назначены внеочередные парламентские выборы, из-за отставки правительства экс-премьера Каталонии Карлеса Пучдемона, организовавшего незаконный, с точки зрения центральных властей, референдум о независимости региона.

Политические обозреватели называют выборы вторым референдумом: если сепаратисты одержат победу, Мадриду придется пойти на уступки. Пока некоторые из лидеров предвыборных списков находятся в эмиграции или тюрьме, избиратели демонстрируют небывалую активность.

Как сообщает Radio France Internationale, согласно последним опросам общественного мнения, явка на выборах может достичь 80% и побить все рекорды. Референдум о независимости 1 октября и последовавшие за ним события не оставили равнодушными практически никого. Одни возмущены действиями сепаратистов, устроивших политический кризис, который отпугнул бизнес и туристов. Другие недовольны неуступчивостью Мадрида и суровыми мерами в отношении лидеров сепаратистов. Судя по оценкам социологов, и первых и вторых в Каталонии примерно поровну.

Всего на 135 мест в законодательном собрании региона претендуют семь партий. Из них три выступают за независимость: JuntsxCat («Вместе за Каталонию», под руководством Карлеса Пучдемона), ERC-CatSí («Левые республиканцы Каталонии» Ориола Жункераса), CUP (крайне левое «Народное единство» Анны Габриэль). Единство с Испанией поддерживают тоже три партии: Ciudadanos (либеральные, проевропейские «Граждане» с лидером Инес Арримандес), PSC (Социалистическая партия Каталонии — региональное подразделение испанских социалистов), и PP (консервативная «Народная партия» — отделение испанской «Народной партии», в которую входит премьер страны Мариано Рахой). Еще одна партия (вернее коалиция CatComu, «Каталония вместе», под руководством мэра Барселоны Ады Колау) официально не присоединилась ни к одному из лагерей.

Фаворитами голосования среди сепаратистских партий считаются «Левые республиканцы Каталонии» сидящего в тюрьме бывшего вице-премьера Ориола Жункераса и движение «Вместе за Каталонию» экс-главы правительства Карлеса Пучдемона, сбежавшего от ареста в Бельгию. Большинство каталонцев считает неоправданно суровыми судебные решения в отношении организаторов референдума. При этом оба преследуемых политика успевают участвовать в предвыборной кампании. Лидер левых республиканцев Ориол Жункерас дает телефонные интервью из тюрьмы «Эстермера», в которых заявляет о готовности возглавить, в случае победы, новое правительство. А находящийся в Бельгии Карлес Пучдемон проводит митинги в Брюсселе и выступает перед сторонниками в Каталонии по видеосвязи, обещая вернуться в Испанию. Только после победы.

Среди противников независимости больше всех шансов имеют праволиберальные «Граждане». Их лидера — 40-летнюю Инес Арримадас — называют одним из фаворитов на пост главы Женералитата. Чуть меньшей популярностью в соцопросах пользуется каталонское отделение испанской Соцпартии. На протяжении всего каталонского кризиса испанские социалисты занимали противоречивую позицию: не поддерживая сепаратистов, они критиковали и правое правительство Мариано Рахоя. «Мы всегда были территорией, страной со своими особенностями. У нас есть свой язык. У нас есть своя культура, особенности своей идентичности. У нас есть общественные и политические институты со своей многовековой историей. И поэтому разница между каталонцами и испанцами очень четко очерченная. Но это не значит, что нам надо отделяться, — защищает партийную линию социалистка Мария Ибарра Ойе. — Мы верим, что мы можем продолжать быть частью Испании, сохраняя свои особенности. Но для этого Испания должна измениться — Каталония может быть частью другой Испании, Испании, которая ее признает и уважает».

Впрочем, ни сторонники независимости, ни оппонирующие им партии не смогли договориться о предвыборном блоке и поэтому даже после закрытия избирательных участков судьба будущего правительства, а в месте с ним и каталонской независимости, остается под вопросом.



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