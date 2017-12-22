Молдавский суд потребовал не увязывать имя Пырлога с Плахотнюком

После того, как Виталий Пырлог был предложен партией олигарха Владимира Плахотнюка на должность директора СИБ, Высшая судебная палата потребовала опровергнуть информацию о любом его отношении к Плахотнюку.

Об этом написал в соцсетях бывший депутат Григорий Петренко, сообщив, что в среду Высшая Судебная Палата поставила точку в судебном процессе «Пырлог против Петренко».

«Меня обязали в эфире телеканала Accent TV заявить, что Пырлог не имеет отношение к Плахотнюку.

Я должен опровергнуть свою же фразу, высказанную в прямом эфире, будучи в то время депутатом Парламента от оппозиции.

А именно, я должен опровергнуть следующее утверждение: «Была также попытка навязать нам нашего - не нашего, а генпрокурора в виде Виталия Пырлога. Кандидатуру человека, который имел отношение к Партии коммунистов. В период нашего правления он был министром юстиции, но сегодня он имеет прямое, непосредственное отношение к г-ну Плахотнюку», - сообщил Петренко.

«Скажите, как можно опровергнуть неопровержимое? То есть, я должен с серьёзным выражением лица в телеэфире заявить, что Пырлог не был министром юстиции? И не имел отношение к Партии коммунистов? Ну а после выдвижения Пырлога со стороны ДПМ руководить СИБ-ом, я должен заявить на всю страну, что Пырлог не имеет непосредственного отношения к Плахотнюку? Молдавское «правосудие», фактически, обязало меня выступить с идиотскими заявлениями. За неисполнение мне грозят штрафы и теоретически уголовная ответственность», - подчеркнул Григорий Петренко, добавив, что обязательно обратится к ныне контролируемому Игорем Додоном телеканалу Accent TV с требованием о выделении эфирного времени для исполнения судебного решения.

Кроме того, Петренко отмечает, что «самое страшное в другом». «По-моему, это прецедент, когда депутата от оппозиции, да и просто депутата, суд обязывает опровергнуть высказанное мнение на телевизионной передаче», - заявил экс-депутат.

Петренко расценил это решение не только, как ограничение свободы слова. «Это - фактическое запугивание остальных не произносить фамилию Плахотнюка», - расценил Григорий Петренко вынесенное абсурдное решение Высшей судебной палаты.

В среду, профильные парламентские комиссии утвердили кандидатуру Виталия Пырлога на должность директора СИБа.

Пырлог будет утвержден на пленарном заседании директором Службы информации и безопасности на ближайшие пять лет и заменит в этой должности Михая Балана.

Известно, что Виталий Пырлог входит в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка. Сейчас он возглавляет в Интерполе комиссию по жалобам и петициям, определяющей контроль за файлами разыскиваемых Интерполом лиц.

Пырлог был министром юстиции, а также и.о. премьер-министра в последнем правительстве ПКРМ в 2009 году.