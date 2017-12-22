Додон готов еще раз постоять пять минут «в углу»

Занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что готов к пятиминутному отстранению от должности ради назначения предложенных олигархом Владимиром Плахотнюком семи министров в правительство.

Об этом Додон заявил во время «Прямой линии», организованной в эфире контролируемого им телеканала AccentTV.

Додон подчеркнул, что готов к повторению недавнего сценария, когда был отстранен от должности на время принесения присяги новым министром обороны.

«Безусловно, есть риск, что меня временно отстранят. Но скажу вам честно, для себя принял решение: лучше быть приостановленным на пять минут, чем назначить воров и бандитов на должности министров и объяснять до конца своего мандата, почему я так поступил. Народ меня поймет в этой ситуации», - подчеркнул занимающий должность президента Додон.

В то же время, Додон объявил, что среди предложенных Плахотнюком кандидатур на должность министров «есть нормальные», отказавшись уточнить, кого именно он имел в ввиду.

Неделей ранее, председатель парламента Андриан Канду сообщил, что Игорь Додон будет еще неоднократно отстранен от должности из экономии средств на дорогостоящую процедуру импичмента.

Канду отметил, что процедура «временного отстранения» Додона, как это было в случае с назначением министра обороны, будет применена «при каждом блокировании Конституции».

Ранее уже сообщалось, что 24 октября занимающий должность президента Игорь Додон был унизительно отстранен от власти на время приведения к присяге нового министра обороны Еуджена Стурзы. После этой процедуры, Додон вернулся к исполнению своих обязанностей.