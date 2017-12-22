Нацбанк опубликовал резюме второго Отчета Kroll о краже миллиарда из валютного резерва Молдовы ...

В то же время, расследователи не стали публично раскрывать имена всех бенефициаров банковской кражи, сообщив, что их имена будут доведены до сведения компетентных органов Молдовы.

В Отчете содержатся схемы банковской кражи, осуществленной через «группу Шора» путем отмывания денег, выведенных из Молдовы в банки разных стран, преимущественно оффшорных.

Отмечается, что при реализации схемы по отмыванию миллиарда долларов были использованы банки России, Латвии, Швейцарии, Кипра, Китая, США, Италии и других стран.

Представители компаний-авторов Отчета - Kroll и Steptoe & Johnson - намерены провести в начале будущего года рабочее заседание по поводу Отчета о расследовании, а по завершению этого заседания будет проведена встреча с прессой.

Примечательно, что «основной герой» второго Отчета о расследовании кражи миллиарда - Илан Шор продолжает свою деятельность в должности мэра Оргеева.