ЛДПМ не будет поддерживать гражданскую инициативу об отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Об этом заявил лидер ЛДПМ Виорел Чиботару в эфире телеканала TV8.

«Мы не хотим выступать в поддержку [этой инициативы]и брать на себя ответственность за все последствия процесса, конечный успех которого весьма сомнителен. Я всей душой поддерживаю право гражданского общества и всё то, что оно делает для воплощения в жизнь гражданской инициативы в таком виде, в каком она была заявлена, но я не связываю себя с её результатами, будь то победа или поражение», - подчеркнул лидер ЛДПМ.

По мнению Чиботару, продвижение инициативы об отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка не является выигрышной, а референдум «почти обречен». «Не думаю, что мы так уж много выиграем, если будем настаивать на этой инициативе. Думаю, что партии, в том числе и правые, можно было бы критиковать за другие вещи – за то, что мы, возможно, несколько медлим с тем, чтобы представить собственную программу и диктовать нынешним властям другие темы», - заявил Чиботару.

Ранее уже сообщалось, что 17 декабря прошло учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели смогут ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».

В случае утверждения законопроекта на референдуме, он вступит в силу с момента подтверждения Конституционным судом результатов референдума, а парламент будет обязан безоговорочно его утвердить.

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.