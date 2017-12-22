Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля
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Генеральная ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля.
Как сообщает Би-би-си, против резолюции проголосовали только девять государств - США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.
В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе Россия, власти которой ранее критиковали решение президента США Дональда Трампа. Еще 35 государств воздержались.
В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте говорится, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.
Выступая на заседании Генассамблеи ООН, постпред США при ООН Никки Хейли выступила с предостережением, призвав не поддерживать резолюцию. Соединенные Штаты "будут помнить этот день", сказала она.
"Это голосование повлияет на отношение американцев к ООН и наше отношение к тем странам, которые не уважают наши решения в ООН", - сказала она.
Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль абу-Рудейна приветствовал решение ООН, назвав его "победой Палестины".
Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению.
Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.
"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, - сказал президент США. - Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".
6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.
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