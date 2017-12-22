Молдова предпочла пропустить заседание Генассамблеи ООН по вопросу Иерусалима ...

Представитель Молдовы в ООН не пришел на заседание Генассамблеи ООН, в ходе которого была принята резолюция с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Согласно данным Центра новостей ООН, представители более чем 20 стран не явились на голосование, в том числе – Украины, Грузии, Молдовы, Туркменистана и еще ряда делегаций не принимали участия в голосовании.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о мотивах отсутствия представителя Молдовы, а также о позиции Кишинева по этому вопросу.

В принятой резолюции говорится, что «Генеральная Ассамблея подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности…».

В то же время, представитель США, страны, настаивающей на переносе столицы Израиля в Иерусалим, пообещала не забыть этот день, когда, по ее словам, «Соединенные Штаты подвергаются нападкам за использование своего законного права, (которым мы обладаем) как суверенное государство».

«Это голосование не повлияет на наше решение. Однако это голосование может изменить отношение Америки к ООН, а также к странам, которые проявили неуважение к нам. И это голосование мы запомним. Спасибо!», – добавила постпред США Никки Хейли.

Против резолюции проголосовали только девять государств - США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

В поддержку резолюции высказались 128 стран. Еще 35 государств воздержались.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.