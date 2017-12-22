Глава дочерней компании «Газпрома» входит в руководство партии олигарха Плахотнюка (ФОТО) ...

Ботнарь был замечен и на прошедшем 14 декабря последнем заседании Национального политического совета ДПМ (на фото).

Как сообщили агентству OMEGA участники заседания, глава молдавского филиала российского газового гиганта «Газпром» активно участвовал в процессе утверждения всех обсужденных на заседании партийного органа вопросов.

Согласно данным официального сайта ДПМ, Василий Ботнарь территориально прикреплен к Страшенской организации Демпартии.

Ранее уже сообщалось, что в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк является российским гражданином, заочно арестованным Московским Басманным судом по обвинению в покушении на убийство.