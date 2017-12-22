Глава дочерней компании «Газпрома» входит в руководство партии олигарха Плахотнюка (ФОТО)
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Председатель правления молдо-российского АО «Молдовагаз» Василий Ботнарь является членом высшего руководящего органа принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.
Ботнарь был замечен и на прошедшем 14 декабря последнем заседании Национального политического совета ДПМ (на фото).
Как сообщили агентству OMEGA участники заседания, глава молдавского филиала российского газового гиганта «Газпром» активно участвовал в процессе утверждения всех обсужденных на заседании партийного органа вопросов.
Согласно данным официального сайта ДПМ, Василий Ботнарь территориально прикреплен к Страшенской организации Демпартии.
Ранее уже сообщалось, что в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.
Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк является российским гражданином, заочно арестованным Московским Басманным судом по обвинению в покушении на убийство.
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