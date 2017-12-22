Изгнанный лидер Каталонии объявил о «поражении Испании» ...

Находящийся в Брюсселе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон назвал результаты прошедших в регионе парламентских выборов «победой Каталонской Республики и поражением испанского государства», поскольку большинство мест в парламенте получат представители сепаратистски настроенных партий.

В выборах принимали участие как партии, требующие независимости Каталонии от Испании, так и партии, выступающие за сохранение автономии в составе Испании.

Как сообщает Би-би-си, подсчет бюллетеней показал, что три партии, выступающие за независимость, - "Вместе за Каталонию" (JxCat), "Республиканские левые Каталонии" (ERC) и "Народный союз" (CUP) - получат в региональном парламенте 70 мест из 135, то есть большинство.

Лидирует, однако, партия "Граждане" (Ciudadanos), которая выступает за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании. Она набрала 25% голосов, что даст ей 36 мандатов.

В результате непонятно, какая из партий займется формированием правительства.

Однако, выступая в Брюсселе, Карлес Пучдемон уже назвал результаты выборов победой сепаратистов, "которую никто не сможет оспорить", и заявил, что голосование "показывает, что каталонцы отвоевали право быть услышанными".

Представители Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что результаты выборов никак не повлияют на позицию ЕС и "каталонский вопрос" в Брюсселе по-прежнему считают внутренним делом Испании.

"Наша позиция по каталонскому вопросу хорошо известна и многократно проговорена на всех уровнях. Она не изменится", - заявил агентству Франс пресс пресс-секретарь Еврокомиссии Александер Винтерштейн.

"По поводу региональных выборов у нас комментариев нет", - добавил он.