Власти Молдовы разочаровали США, изменив избирательную систему ...

Посол США в Молдове Джеймс Петтит заявил, что Соединенные Штаты разочарованы тем, что власти Молдовы не выполнили рекомендации Венецианской комиссии и решили перейти от пропорциональной к смешанной избирательной системе.

Об этом американский дипломат заявил в четверг в эфире телеканала ProTV.

Петтит отметил, что решение Венецианской комиссии Совета Европы было достаточно ясным и недвусмысленно указывало, что смешанная избирательная система не подходит Молдове.

По мнению посла США, аргументы сторонников новой системы о том, что смешанная избирательная система существует и в других европейских странах не обоснован, «потому что в разных странах разные условия».

«Если система хорошо работает в одной конкретной стране, это еще не означает, что она будет работать так же хорошо в другой стране», - заявил посол США.

По словам американского дипломата, Кишинев проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы о том, что переход к смешанной избирательной системе неуместен, и это разочаровало партнеров по развитию.

«Власти проигнорировали эти рекомендации, что разочаровало многих, включая нас. Мы считаем, что страна, подписавшая Соглашение об ассоциации с ЕС, должна внимательно прислушиваться к рекомендациям европейских учреждений», - подчеркнул Джеймс Петтит.

Ранее уже сообщалось, что 20 июля за введение смешанной избирательной системы проголосовали 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходящей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Представители Плахотнюка, как и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.