Представители Додона добились массовых увольнений кондукторов троллейбусов ...

Согласно принятому по инициативе Партии социалистов решению муниципального совета Кишинева, до осени 2018 года кондукторов заменит электронная система.

Решение стличного муниципального совета было принято в пятницу. А до сентября 2018 года Управление транспорта должно выбрать подрядчика и внедрить электронную систему оплаты пользования общественным транспортом.

Как сообщил муниципальный советник от фракции Партии социалистов Никита Цуркан «проект с похожим названием лежал на полках шесть лет, и лишь спустя столько времени стало возможным его осуществление».

По его словам «мы обсуждали тему без политики и только в угоду жителям». «Электронный билет — это удобство передвигаться по городу, это прозрачность в бюджете. Сможем проверять доходы и расходы», - заявил Цуркан.

Авторами проекта были представители Партии социалистов в муниципальном совете Никита Цуркан и Антон Лядский.

Социалисты пока не сообщали о судьбе кондукторов, высвобождаемых в результате внедрения электронной системы в столичном транспорте.

Известно, что в Кишиневе работают около 800 кондукторов.