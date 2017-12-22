Шор настаивает на своей безупречной репутации (DOC) ...

Второй Отчет компании KROLL, указавший на единоличную вину бизнесмена Илана Шора в краже миллиарда долларов, квалифицирован Шором, как «заказная дискредитация».

После того, как в четверг был опубликован сжатый вариант Отчета, Шор распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что он обратился в Лондонский суд с иском к компании KROLL.

Примечательно, что распространенная Шором копия иска в суд датирована еще 7 ноября 2017 года, то есть за полтора месяца до того, как Отчет был предан гласности молдавскими властями.

По мнению Шора, проведенное этой компанией расследование о краже миллиарда, является абсолютно неинформативным и не дающим ничего нового для следствия и общества.

«Как мы и предупреждали ранее, «результаты», которые представил KROLL в своем очередном «произведении», не сообщают абсолютно ничего нового. KROLL лишь констатировал, переведя на английский язык то, что и так известно. Ни реальные бенефициары, ни следы основной массы денежных средств в этом «отчете» так и не были выявлены», - говорится в пресс-релизе

Считающийся основным виновником кражи миллиарда, Шор расценил деятельность компании KROLL как «заказную», направленную на дискредитацию имени Шора и выгораживания реальных бенефициаров банковского скандала. «Анализируя даже поверхностную информацию из открытых источников о мировом опыте «расследований» KROLL и о скандалах, связанных с этой компанией, можно прийти к однозначному выводу – данная «фирма» специализируется на делах по целенаправленному очернению «заказанных» персон или целых структур. Компания KROLL неоднократно попадалась на незаконном сборе информации, шантаже, подтасовке данных и заказных расследованиях с заранее определенными результатами. Судя по всем признакам, подобный заказ KROLL выполняет и в отношении Илана Шора.», - отмечается в пресс-релизе.

В этой связи, представители Шора сообщили, что адвокатами подан иск в суд на компанию KROLL с целью разоблачения злонамеренных действий компании.

Ранее уже сообщалось, что опубликованный поздним вечером в четверг 57-страничный Второй Отчет компании KROLL называет единственного подозреваемого в краже более миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы - Илана Шора.

В Отчете содержатся схемы банковской кражи, осуществленной через «группу Шора» путем отмывания денег, выведенных из Молдовы в банки разных стран, преимущественно оффшорных.

В то же время, расследователи не стали публично раскрывать имена всех бенефициаров банковской кражи, сообщив, что их имена будут доведены до сведения компетентных органов Молдовы.

Отмечается, что при реализации схемы по отмыванию миллиарда долларов были использованы банки России, Латвии, Швейцарии, Кипра, Китая, США, Италии и других стран.