Государственная типография отказалась печатать журнал с критической статьей на власти от Deutsche Welle ...

Правительственное издательство Universul отказало в печати журнала Acasă из-за того, что в нем была заверстана критическая статья корреспондента Deutsche Welle с карикатурой на Додона и Плахотнюка.

Об инциденте сообщил в соцсетях владелец издания Николае Жосан. Он уточнил, что «мотивом в отказе типографии печатать издание был материал второй страницы из рубрики Mass-media de-ACASĂ (digest)». «Там был фрагмент статьи журналиста Виталия Кэлугэряну для Deutsche Welle и карикатура Александра Ефтоде для радиостанции Europa Liberă (Свободная Европа)», - отметил Жосан.

«За всю мою двадцатилетнюю журналистскую деятельность, я был надежным партнером типографии Universul. Это впервые, когда они отказывают печатать что-то раздражающее власти. Расцениваем эти действия, как явное препятствование деятельности свободных СМИ. В этих условиях независимая пресса не может существовать в Республике Молдова», - заявил Николае Жосан, призвав национальные и международные организации в сфере СМИ, Германию, США и Евросоюз обратить внимание на деградирующую ситуацию в области свободы слова.

На свёрстанной странице журнала, из-за которой правительственная типография отказалась печатать журнал, было две статьи: памфлет «Плаходон - два чабана без овчарни» и статья для Deutsche Welle «Обкраденные и «выдворенные» из собственной страны, чтобы освободить место для чужестранцев с грязными деньгами», о том, что все больше молдован вынуждены покидать Молдову после прихода к власти про-российского президента Игоря Додона. Эта же страница снабжена и карикатурой, персонажи которой похожи на Додона и Плахотнюка.

Правительство Молдовы, которому принадлежит издательство Universul. Пока не выходило с официальной позицией по поводу этого очевидного факта ограничения деятельности СМИ.