Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)
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Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон обвинил российские власти в преднамеренном создании проблем для него и его Партии социалистов.
Об этом Додон, ранее всегда позиционировавший себя в качестве про-российского президента, заявил в ходе интервью группе молдавских и иностранных журналистов.
Додон отметил, что «не всем в России нравится, что Партия социалистов и президент Додон практически полностью получили доверие, если не всего, то подавляющего большинства левоцентристского электората».
В этой связи он уверен, что в руководстве России вынашиваются планы по замене его проекта в Молдове на другой, «альтернативный», с тем, чтобы «подорвать хорошие начинания, которые есть и начались вместе с руководством России».
«Потому что, если у Додона и у социалистов не получится, тогда есть надежда, что освободится часть левого фланга для других альтернативных проектов, более послушных для каких-то там целей и представителей силовых структур», - объяснил Додон свою версию замышляемого против него заговора в Москве.
Игорь Додон и его Партия социалистов считаются в Молдове проводниками интересов России. В декабре 2016 года Додон стал президентом на фоне беспрецедентной поддержки со стороны российских властей, а основным баннером его президентской кампании была фотография его рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным.
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