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Додон рассказал, как незаконно наполнил бюджет непризнанного Приднестровья (ВИДЕО)

Опубликовано : 24 декабрь 2017 г. 20:53 | Просмотров: 1769 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон лично вмешался в теневой бизнес производства и поставок электроэнергии, с целью пополнить бюджет сепаратистского региона на 70 миллионов долларов за счет молдавских потребителей.

Об этом Додон, по Конституции являющийся «гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности», заявил в ходе встречи с группой молдавских и иностранных журналистов.

Додон признал, что весной этого года он лично уговорил контролируемые олигархом Владимиром Плахотнюком структуры отказаться от закупок электроэнергии в Украине и возобновить закупки с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Единственным мотивом такого решения, по признанию Додона, являлась необходимость поддержать бюджет объявившего о своей независимости от Молдовы региона.

«Когда нужно было решить проблемы с электроэнергией, когда Кишинев принял решение перейти на закупку электроэнергии из Украины, и Красносельский мне три раза звонил с просьбой сделать все возможное, я вмешался. Потому что, если бы я не вмешался - это минус 70 миллионов долларов для бюджета Приднестровья», - заявил Додон, обращаясь к присутствующему на встрече журналисту из Приднестровья.

Додон отметил, что именно он «убедил здесь, внутри страны, что нужно перейти обратно, покупать электроэнергию с Кучурган (МолдГРЭС  - Ред.)». «И 70 % электроэнергии для Молдовы с 4 июня сейчас закупается из Кучурган. Это подспорье для вашего бюджета, для того, чтобы вы платили пенсии и зарплаты», - добавил он.

Тема поставок в Молдову электроэнергии, выработанной на находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС давно является одной из тем теневого бизнеса, процветающего за счет выработки электроэнергии из российского природного газа, за который Приднестровье, в свилу своего непризнанного статуса, не рассчитывается. В то же время, выработанная из практически бесплатного газа электроэнергия поставляется в Молдову и превосходит по цене электроэнергию на международных энергетических рынках.

В конце марта 2017 года, контролируемое структурами олигарха Владимира Плахотнюка предприятие  с государственным капиталом «Energocom» стало победителем публичного тендера, в результате которого был заключен годовой контракт на поставки в Молдову электроэнергии от украинской компании DTEK.

Несмотря на это, 6 июня Министерство экономики объявило о подписании нового договора о поставках электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая без никакого тендера внезапно предложила цену $45 за МВт*ч, в то время как DTEK поставляет электроэнергию по цене  $50,2 за МВт*ч.

Минэкономики до сих пор не объяснило, каким образом электроэнергия, выработанная МолдГРЭС за два месяца подешевела почти на $10 за МВт*ч, с момента представленной этой же компанией оферты на проведенном в марте тендере.

Тогда, официальным объяснением молдавских властей было то, что смена контракта на поставки электроэнергии из Приднестровья является «шагом на пути к реинтеграции». В свою очередь, независимые эксперты заявляют о том, что поставляемая МолдГРЭС электроэнергия вырабатывается из газа, за который платят исключительно потребители правобережной Молдовы, в условиях, когда Приднестровье не платит за потребляемый российский газ.


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