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«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Опубликовано : 25 декабрь 2017 г. 10:36 | Просмотров: 4242 | Категория: Страна

Частная компания, за которой, как известно, стоят вице-спикер парламента Владимир Витюк и представитель Госканцелярии Октавиан Маху, прекратила вывозить мусор после отказа Бельцкого муниципального совета повысить тариф на вывоз мусора для населения.

Об этом сообщил мэр Бельц Ренато Усатый, призвав бельчан подумать, где складировать мусор: у кабинета или перед дачей Маху, либо перед парламентом.

Усатый сообщил также, что к действиям представителей Демпартии присоединились и социалисты, посредством своего депутата Александра Нестеровского и примара села Биличены.

«Частная компания, которая по концессии вывозила из города мусор (её привели до меня коммунисты - сегодняшние демократы), отказалась работать, потому что примария не повысила тариф, как они того требовали, примерно на 100 леев для каждого домохозяйства. Одновременно эта же компания, усилиями депутата-социалиста Нестеровского, при помощи местного совета села Беличены (большинство у социалистов, примар - социалист), захватила полигон твердых бытовых отходов и диктует Бельцам свои условия», - отметил Усатый.

Машины бельцких муниципальных предприятий, которые вывозят мусор вместо контролируемых Демпартией концессионеров, не пропускаются на полигон после пяти часов вечера. Компания также вывезла из города контейнеры, причем, в процессе вывалив из них отходы прямо на асфальт.

«Я не написал, что она вывезла “свои контейнеры”, и это не случайно. Потому что это те самые 420 контейнеров, которое купило за кредитные деньги предприятие ЖКХ при коммунистах, когда директором был Андрей Черный. Причем, купило у самих же мусорщиков, только чтобы... сразу вернуть их обратно. Черный отдал покупку мусорному концессионеру “Терра Солубритате” в пользование, после чего “Терра” отдала их уже как свою собственность компании “Солубрити Солушнс” в рамках переуступки концессии. Обе фирмы принадлежат Дмитрию Руснаку, приятелю Андрея Черного. Крышевал схему нынешний вице-спикер парламента, бывший “коммунист” Владимир Витюк. Типичный пример воровства публичных средств. Есть уголовные дела, но они пылятся на полках. Никто не наказан. Кто ж у нас накажет знатных демократов? И сегодня весь этот беспредел происходит под покровительством Демократической партии, которую в Бельцах возглавляет Октавиан Маху. Он же и открыл этим бандитам городские ворота, будучи до 2015 года вице-примаром и исполняющим обязанности примара», - подчеркнул мэр Бельц.

Ренато Усатый сообщил, что местные власти сейчас делают всё возможное и невозможное, чтобы предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу. «Мы заранее купили контейнеры и дополнительную технику для муниципальных предприятий, однако контейнеров все равно не хватает. В процессе их закупки примарии постоянно строили препятствия. Результаты конкурса были оспорены, и суд, самый справедливый в мире молдавский суд, отменил конкурс, чтобы концессионеры и дальше могли шантажировать бельчан», - уточнил он.

В этой связи, обращаясь к бельчанам, мэр Бельц заявил, что бельчане стали заложниками «мусорной мафии». «Если раньше, чтобы навредить мне, вся эта молдавская мафия давила на моих близких, то теперь она готова поставить под угрозу здоровье 100 тысяч человек. Терпеть такое отношение не должен ни один человек, в котором присутствует чувство собственного достоинства. Мы никогда не сдадимся и будем бороться до конца. Если поднимутся бельчане, этой шайке будет не до хитрых комбинаций. Мне важно понимать, что вы, жители города, готовы бороться. Что делаем с этим бандформированием? Свозим мусор к парламенту? Складываем на даче у Маху или под его кабинетом? Пишите о своих идеях в комментариях», - резюмировал мэр Бельц Ренато Усатый.



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