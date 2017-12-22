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Навальный призвал россиян к забастовке избирателей

Опубликовано : 25 декабрь 2017 г. 17:52 | Просмотров: 598 | Категория: Мир

Оппозиционный российский политик, которому отказали в регистрации на выборах президента, призвал своих сторонников к активному бойкоту выборов.

Как сообщает Би-би-си, документы инициативной группы по выдвижению оппозиционера для участия в выборах 2018 года отклонены комиссией в связи с тем, что он из-за судимости не обладает пассивным избирательным правом.

Член ЦИК, бывший глава Конституционного суда Борис Эбзеев зачитал на заседании информацию из МВД о приговоре Навальному по так называемому делу "Кировлеса" от 8 февраля 2017 года, заявив, что Навальный не может быть кандидатом в течение 10 лет.

Эбзеев заявил, что, по его мнению, запрет на участие в выборах является не просто законным, но и полностью соответствует Конституции. Причем с этими комментариями он выступил еще до отказа Навальному - так Эбзеев прокомментировал запрет на регистрацию другого самовыдвиженца, Олега Лурье, также имеющего непогашенную судимость.

Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что все остальные документы у Навального в порядке.

Навальный в своем выступлении сказал, что он постоянно пытается сделать так, чтобы больше людей пришли на выборы и поверили в их легитимность.

"Я смотрю на вас - с одной стороны, удивительный праздник жизни. Приходят люди, которые имеют право участвовать в выборах, но не имеют никакой политической активности, - говорил он. - Есть кандидаты, которые даже и не пытаются бороться за голоса. А есть заранее предопределенные результаты выборов".

"Вы же не роботы. Вы живые люди, вас можно потрогать, розовые, упитанные, - апеллировал к ЦИКу Навальный. - Можно же один раз в жизни сделать одну вещь по-человечески? У вас же никто не стоит с пистолетом у виска?"

Он завершил выступление обещанием, что его сторонники начнут забастовку и бойкот выборов.

"Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться, - ответила ему Памфилова. - Не монополизируйте право на то, что только у вас есть убеждения!"

По ее словам, ЦИК не имеет никакого отношения к судимостям Навального, и члены избиркома просто исполняют закон. А сам Навальный, по ее словам, "незаконно собирает деньги" и "оболванивает молодежь".

Накануне в 20 городах России прошли собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты. В Центральную избирательную комиссию были поданы документы группы, собиравшейся в Москве, на пляже в Серебряном бору, с 742 подписями, заверенными нотариусом (по закону требуется не менее 500 подписей).

ЦИК продлил часы работы в воскресенье более чем на шесть часов и принял документы на регистрацию Навального поздно вечером.



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