Премьер-министр Филип считает, что в краже миллиарда замешаны «абсолютно честные люди» (ВИДЕО) ...

Миллиард долларов из валютного резерва Молдовы был украден в интересах «абсолютно честных людей», имена которых не должны быть преданы гласности.

Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр Молдовы Павел Филип, комментируя краткие выводы Второго отчета KROLL по итогам расследования банковской кражи.

Филип сообщил, что ему известен список выгодополучателей кражи миллиарда, переданный молдавским правоохранительным органам компанией KROLL. Премьер не уточнил, на каком основании он был ознакомлен со списком выгодополучателей.

Премьер-министр считает, что этот список не может быть предан гласности в связи с тем, что «90% упомянутых в нем людей — абсолютно честные люди».

«Если бы мы опубликовали все упомянутые в этом Отчете имена, вы бы увидели, что 90% упомянутых в нем людей — абсолютно честные люди, которые просто были в этой схеме. Поэтому их имена не могут быть опубликованы», — заявил премьер Павел Филип.

В то же время, Филип прогарантировал, что «все, кто виноват в этой краже, понесут ответственность».

Ранее уже сообщалось, что опубликованный поздним вечером в четверг 57-страничный Второй Отчет компании KROLL называет единственного подозреваемого в краже более миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы - Илана Шора.

В Отчете содержатся схемы банковской кражи, осуществленной через «группу Шора» путем отмывания денег, выведенных из Молдовы в банки разных стран, преимущественно оффшорных.

В то же время, расследователи не стали публично раскрывать имена всех бенефициаров банковской кражи, сообщив, что их имена будут доведены до сведения компетентных органов Молдовы.

Отмечается, что при реализации схемы по отмыванию миллиарда долларов были использованы банки России, Латвии, Швейцарии, Кипра, Китая, США, Италии и других стран.