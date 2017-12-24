Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО) ...

Об этом заявил адвокат Гринку Иван Черга.

"По основным статьям, которые предусматривали от 7 до 15 лет лишения свободы, то есть экономического характера, суд прекратил уголовное преследование в связи с незаконностью их возобновления", - заявил Черга.

Однако по второму уголовному делу, возбужденном по ст. 311 (Ложный донос), "суд назначил наказание в виде максимального срока - семи лет лишения свободы". По словам адвоката, если бы против Гринку не возобновили это уголовное дело, то и не было бы второго.

"Защита доказала, что те слова, которые прокуратура сочла ложным доносом, в действительности не могут служить основой для уголовного дела", - добавил адвокат, по словам которого, суд не учел, что на иждивении Гринку находятся трое несовершеннолетних детей, а также тот факт, что он привлекается к уголовной ответственности впервые.

Ранее прокурор Виктор Казаку запросил 16 лет лишения свободы в отношении Феликса Гринку в рамках двух уголовных дел. Первое дело было возбуждено по статьям о преступлениях экономического характера, второе - по статье о ложном доносе.

Бывший активист "Нашей партии" находился под предварительным арестом свыше года в рамках уголовного дела, ранее прекращено решениями трех судов. Впоследствии Гринку опубликовал в соцсетях письмо, в котором объявил о выходе из НП.