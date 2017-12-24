Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола ...

Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк был подан в международный розыск в июне и в декабре нынешнего года по требованию российских правоохранительных структур.

Об этом говорится в активно распространяемом медиа-холдингом олигарха Владимира Плахотнюка ответе молдавского филиала Интерпола относительно «политически мотивированных» запросов России в Интерпол.

Согласно распространяемому ответу представительства Интерпола в МВД Молдовы Виорела Центю, генеральный секретариат международной организации рекомендовал странам-участницам не реагировать на требования России в отношении Владимира Плахотнюка.

В то же время, молдавские чиновники предпочли не предоставлять оригинальный текст "рекомендации" Интерпола относительно Плахотнюка.

Представитель МВД Молдовы сообщил, что последнее, декабрьское, требование России об объявлении в розыск Плахотнюка не было первым. Официально подтверждено, что Плахотнюк также объявлялся в Интерпол еще полгода назад, 6 июня 2017 года. Если в последнем случае известно, что причиной международного розыска является обвинение в покушении на убийство, то о причине июньского запроса в Интерпол пока никто не сообщал.

Кроме того, молдавское представительство отметило, что подобные запросы в Интерпол поданы и в отношении «других официальных лиц и политиков Молдовы», без уточнения конкретных имен.

6 декабря было сообщено о том, что Россия выдала международный мандат на арест молдавского олигарха Владимира Плахотнюка на основании решения о заочном аресте Плахотнюка, обвиненного в покушении на убийство.

Решение о заочном аресте Плахотнюка было принято еще 30 ноября Басманным судом Москвы.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.