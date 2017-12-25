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Контролируемая вице-спикером парламента мусорная компания требовала увеличить тариф на вывоз мусора на 100 леев (ВИДЕО)

Опубликовано : 27 декабрь 2017 г. 15:49 | Просмотров: 443 | Категория: Страна

Частная компания, вывозившая мусор из Бельц, отказалась от своих обязательств после того, как местные власти отказались удовлетворить запрос компании о повышении тарифа на 100 леев для одного домохозяйства.

Как сообщает бельцкий телеканал BTV, отказавшись от своих обязательств, компания спровоцировала «мусорный кризис» во втором по величине городе Молдовы.

Примечательно, что центральные власти пытаются воспользоваться искусственно созданным кризисом для расправы с администрацией города Бельцы, возглавляемой оппозиционным политиком Ренато Усатым. Подконтрольные лидеру правящей партии Владимиру Плахотнюку СМИ круглосуточно демонстрируют «неспособность городских служб», несмотря на то, что местные власти полностью взяли под контроль доведенную частной компанией до кризиса ситуацию и исправляют ее.

В частности, в результате отказа правоохранительных органов реагировать на неоднократные запросы местных властей, частная компания оформила в свою собственность все мусорные  контейнеры, принадлежавшие ранее муниципалитету. В результате, власти Бельц были вынуждены в экстренном порядке, всего за несколько дней, закупать необходимые 450 мусорных баков и задействовать муниципальную технику для уборки мусора. По состоянию на среду, еще необходимо 120 мусорных баков, которые срочно приобретаются за пределами Молдовы. Вся необходимая техника для вывоза мусора предоставлена местными властями.

Ситуация с вывозом мусора также искусственно усугубляется в связи с тем, что управляемый той же частной компанией полигон в селе Беличень для складирования бытовых отходов принимает транспорт лишь до 17 часов. Кроме того, муниципальные власти Бельц постоянно шантажируются со стороны местных властей села (от Партии социалистов - Ред.) о прекращении доступа на полигон.

Известно, что за частной компанией, вывозившей ранее мусор из Бельц и потребовавшей резко повысить тариф стоят вице-спикер парламента Владимир Витюк и представитель Госканцелярии Октавиан Маху. Оба являются представителями принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.


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