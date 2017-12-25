STOP FALS: Телеканалы Плахотнюка «забыли» рассказать, как Бельцы справляются с «мусорным кризисом» (ФОТО)
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Круглосуточно демонстрируемые телеканалами медиа-холдинга Владимира Плахотнюка кадры из Бельц лишний раз подтвердили ранее озвученные обвинения в используемой ими заказной пропаганде и манипуляции.
На первой фотографии - кадр из демонстрируемого по несколько раз в час видео сюжета «о ситуации в Бельцах». Телеканал ”Publika” забыл сообщить, что эта ситуация наблюдалась несколько дней назад, когда частная компания по уборке мусора, к которой, как известно, причастен вице-спикер парламента Владимир Витюк, отказалась вывозить мусор, требуя повышения тарифа на 100 леев для одного домохозяйства.
Ниже, фотография с того же места, сделанная в среду днем…
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