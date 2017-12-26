Додон в Москве просил увеличить прибыль структуры Плахотнюка
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Занимающий должность президента Игорь Додон обратился к главе газового гиганта «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой уменьшить действующий тариф на поставляемый в Молдову газ.
Об этом Додон сообщил в соцсетях, считая, что лишь таким образом можно понизить тариф для конечных потребителей, несмотря на то, что контролируемое олигархом Владимиром Плахотнюком предприятие «Молдовагаз» извлекает суперприбыли на торговле газом в Молдове.
Примечательно, что и Додон вынужден был признать факт сверхприбыльности АО «Молдовагаз», сообщив, что «в настоящее время Молдова платит примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа».
«Вместе с тем, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в два раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя», - подчеркнул Додон.
В этой связи, Додон попросил главу «Газпрома» снизить цену на поставляемый в Молдову газ на 10-15%. По мнению Додона, понизить тариф для бытовых потребителей можно именно так, а не уменьшив прибыль контролируемого Владимиром Плахотнюком АО «Молдовагаз».
Ранее уже сообщалось, что в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.
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