Додон максимально ускорил процедуру назначения новых министров в правительство Филипа
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Занимающий должность президента Игорь Додон менее чем за 10 дней использовал свои полномочия и дважды отклонил представленных ему на утверждение кандидатур новых министров, объявленных олигархом Владимиром Плахотнюком.
В четверг Додон объявил о своем решении в соцсетях, заявив, что «не собирается уступать в этой ситуации», назвав выдвижение семи новых членов правительства «продуктом очередного политического сговора».
Додон не сообщил, с чем связана такая очевидная оперативность рассмотрения запросов премьер-министра.
Первый раз Додон отклонил эти кандидатуры 21 декабря, спустя день после получения официального запроса премьер-министра Павла Филипа о назначении новых министров.
Таким образом, ожидается, что уже ближайшие дни правящей Демпартией будет направлен запрос в Конституционный суд для вынесения решения об очередном временном отстранении Игоря Додона от должности на время приведения в должность новых членов правительства. Такая процедура уже была опробована 24 октября, когда был приведен к присяге новый министр обороны Еуджен Стурза.
20 декабря, Додон заявил в эфире контролируемого им телеканала AccentTV, что готов еще раз подвергнуться этой унизительной процедуре временного отстранения от должности. «Для себя я принял решение: лучше быть приостановленным на пять минут, чем назначить воров и бандитов на должности министров и объяснять до конца своего мандата, почему я так поступил. Народ меня поймет в этой ситуации», - подчеркнул тогда занимающий должность президента Додон.
Об отставке двух третей министров и назначении так называемых технократов, среди которых экс-глава Конституционного суда Александру Тэнасе, экс-премьер Кирилл Габурич и экс-премьер Юрие Лянкэ, объявил 19 декабря лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк.
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