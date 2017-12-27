Плахотнюк помпезно отпразднует один из своих дней рождения ...

Известный под многочисленными идентичностями и днями рождения олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в четверг проведет торжество в ресторане The MOST.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Службе госохраны, уточнив, что предпринимаются особые меры безопасности по охране находящегося возле кишиневского виадука ресторана на время торжества, которое состоится вечером 28 декабря.

Собеседник агентства также сообщил, что среди гостей ожидаются различные «звезды», «предположительно Коля Басков из России».

Ранее неоднократно сообщалось о том, что олигарх Владимир Плахотнюк обладает множественными различными идентичностями и гражданствами. В частности, известно о том, что в Румынии Плахотнюк фигурировал под фамилиями Plahotniuc / Ulinici. Кроме того, олигарх является еще и гражданином России.

Согласно официальной биографии, у Владимира Плахотнюка день рождения 1 января 1966 года.