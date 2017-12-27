Центральные власти отреагировали на призыв бельцкой мэрии по преодолению «мусорного кризиса» (ВИДЕО) ...

В четверг, после многочисленных призывов местных властей о недопущении кризиса с вывозом мусора из второго по значимости города Молдовы, правительство решило помочь Бельцам в преодолении ситуации, искусственно созданной подконтрольной Демпартии частной компании.

После созванного премьер-министром Филипом экстренного совещания, правительство приняло решение направить на 3 дня в Бельцы 15 мусоровозов.

Как сообщает телеканал BTV, центральные власти наконец-то отреагировали на проблему, возникшую в Бельцах после демарша мусорного концессионера, подконтрольного ДПМ, который покинул город за две недели до Нового года, прекратив оказывать услугу по вывозу мусора.

На чрезвычайном заседании во вторник вице-мэр Бельц Игорь Шеремет рассказал, что он обратился к правительству в связи со сложившемся положением. После чего в четверг в рамках встречи с премьер-министром Павлом Филиппом ему удалось добиться получения помощи для города. Из Кишинева в Бельцы выехали 15 мусоровозов, чтобы помочь местным муниципальным предприятиям устранить последствия кризиса, возникшего в результате демарша частной компании.

В комментарии для БТВ Шеремет заявил, что кишиневская техника будет в городе три дня, после чего муниципальные предприятия начнут в штатном режиме оказывать услугу по вывозу мусора, а частный концессионер «Солубрити Солушнс» в Бельцах больше работать не будет.

Кроме того, в четверг в Бельцах начнется установка дополнительных контейнеров, которые уже закуплены городом и находятся на территории муниципального предприятия ДРСУ. Их собирают и готовят к установке на улицы города.