Правительство Филипа решило трудоустроить тех, кто спровоцировал «мусорный кризис» в Бельцах (ВИДЕО) ...

Скандально известная фирма Solubrity Solutions, из-за отказа которой вывозить мусор в Бельцах возникла катастрофическая ситуация, была привлечена правительством Филипа в рамках «оказания помощи» Бельцам за счет резервного фонда правительства.

Как сообщил в четверг журналистам телеканала BTV начальник бельцкой службы Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиан Бутнарюк, на разбор мусорных завалов были трудоустроены 40 сотрудников этой фирмы, которая и явилась виновником сложившейся ситуации.

Кроме того, спецавтомобилям этой компании были розданы наклейки Кишиневского муниципального предприятия Autosalbritate, которые прямо на центральной площади Бельц были наклеены на двери автомобилей для того, чтобы их выдать за «машины из колонны премьер-министра».

Правительство пока не сообщило, в каких объемах будет оплачена деятельность этой компании, однако уже известно, что затраты на их деятельность в рамках правительственной «акции по спасению Бельц» будут покрыты из резервного фонда правительства.

Известно, что за этой частной компанией, вывозившей ранее мусор из Бельц и потребовавшей резко повысить тариф стоят вице-спикер парламента Владимир Витюк и представитель Госканцелярии Октавиан Маху. Оба являются представителями принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.