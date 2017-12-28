Гражданин России Плахотнюк призвал Запад помочь бороться с пагубным влиянием Москвы ...

Олигарх Владимир Плахотнюк, ретранслирующий в Молдове основной российский федеральный телеканал, а также контролирующий филиал российского «Газпрома», опубликовал комментарий в американском издании The Wall Street Journal, призвав Запад помочь Молдове противостоять «пагубному влиянию» Москвы.

Статья под названием «Молдове нужна помощь Запада против агрессивной России» за подписью молдавского олигарха, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка была опубликована в разделе «Комментарии / Мнения» на сайте The Wall Street Journal 27 декабря.

Плахотнюк, являющийся также гражданином России, утверждает о том, что Москва постоянно вмешивается во внутренние дела Молдовы.

«Политические манипуляции Москвы хорошо знакомы этой бывшей советской республике (Молдове - Ред.). Российское политическое вмешательство может быть новым для американцев, но страны Восточной Европы с ним давно знакомы. Это особенно заметно в бывших советских республиках, которые смотрят на Запад, пытаясь оставаться в безопасности и сохранять свой суверенитет», считает Плахотнюк.

Более того, в качестве лидера правящей партии, олигарх отмечает, что достаточно хорошо понимает, насколько нежелательно влияние России и насколько важна поддержка Запада «в вопросах безопасности и свободы наций, стоящих лицом к лицу с российской военной и информационной агрессией».

Плахотнюк полагает, что ситуация в Молдове сравнима с украинской и подчеркивает, что Россия отказывается признавать суверенитет Молдовы, а также обеспечивает экономическую и военную поддержку сепаратистских групп. «Цель руководителей этих групп — остановить выстраивание постсоветских стран в одну линию с западными государствами. Эти проблемы больше нельзя замалчивать. Настало время международному сообществу решительно противостоять Москве», - подчеркнул Плахотнюк, чья партия подписала Соглашение о партнерстве с правящей партией России «Единая Россия».

Кроме того, Плахотнюк, который ретранслирует основной и самый популярный в России телеканал «Первый», пишет о том, что российские СМИ являются самой большой угрозой, с которой сталкивается сегодня Молдова.

«Мы преисполнены решимости остановить эту пропаганду, но нам необходимо, чтобы Запад признал вызовы, с которыми сталкивается Молдова, и поддержал независимый медиарынок», - отмечает в своей заметке Владимир Плахотнюк, неоднократно обвиненный в монополизации рекламного рынка в СМИ.

Ране уже сообщалось о том, что российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством принадлежащего ему телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.