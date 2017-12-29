Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО) ...

Об этом Додон заявил в эфире подконтрольного ему телеканала NTV-Moldova, рассказывая о деталях своего последнего разговора с президентом России в ходе состоявшегося в Москве неформального Саммита глав государств СНГ.

Додон сообщил, что на эту тему у него с Путиным состоялся очень детальный разговор, в ходе которого «обсуждали выход из ситуации». «Несмотря ни на то, что происходит там в кулуарах. где-то внизу: силовики с одной стороны, руководство Демпартии - с другой. Нельзя ставить межгосударственные отношения, национальный интерес Молдовы и России на уровень руководства Демпартии или на уровне силовиков где-то в России, или каких-то разборок. Этого не должно быть», - резюмировал Додон.

Примечательно, что накануне своего визита в Москву на Саммит СНГ, Додон, ранее всегда позиционировавший себя в качестве про-российского президента, обвинил российские власти в преднамеренном создании проблем для него и его Партии социалистов.

Тогда, в интервью группе молдавских и иностранных журналистов Додон отметил, что «не всем в России нравится, что Партия социалистов и президент Додон практически полностью получили доверие, если не всего, то подавляющего большинства левоцентристского электората».

В этой связи он уверен, что в руководстве России вынашиваются планы по замене его проекта в Молдове на другой, «альтернативный», с тем, чтобы «подорвать хорошие начинания, которые есть и начались вместе с руководством России».

Игорь Додон и его Партия социалистов считаются в Молдове проводниками интересов России. В декабре 2016 года Додон стал президентом на фоне беспрецедентной поддержки со стороны российских властей, а основным баннером его президентской кампании была фотография его рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным.