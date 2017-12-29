Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО) ...

Правительство решило замаскировать спецавтомобили спровоцировавшей мусорный кризис в Бельцах фирмы Solubrity Solutions под автомобили кишиневского предприятия Autosalubritate и оплатить работу оскандалившейся фирмы за счет резервного фонда правительства.

Журналисты бельцкого телеканала BTV засняли автомобили указанной частной фирмы, на дверях которых были свежие наклейки о принадлежности спецавтомобилей кишиневскому предприятию.

Очевидцы сообщили агентству, что в четверг спецавтомобилям этой компании были розданы наклейки Кишиневского муниципального предприятия Autosalbritate, которые прямо на центральной площади Бельц были наклеены на двери автомобилей для того, чтобы их выдать за «машины из колонны премьер-министра».

Авторы этой мошеннической сделки даже не поинтересовались тем, что в Кишиневе даже нет спецавтомобилей подобных марок и модификаций.

Начальник бельцкой службы Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиан Бутнарюк подтвердил журналистам, что на разбор мусорных завалов были трудоустроены 40 сотрудников этой частной фирмы, которая и явилась виновником сложившейся ситуации в Бельцах.

Известно, что за этой частной компанией, вывозившей ранее мусор из Бельц и потребовавшей резко повысить тариф стоят вице-спикер парламента Владимир Витюк и представитель Госканцелярии Октавиан Маху. Оба являются представителями принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.