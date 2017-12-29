Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)
|
Дипломаты посольства, вместе с послом Джеймсом Петиттом, обратились на молдавском языке в традиционном стиле, придумав оригинальный текст поздравления к Новому году.
|Код видео:
Похожие новости
ЛЮДИ
Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО) ...Просмотров: 352
Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО) ...Просмотров: 1972
В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу ...Просмотров: 1264
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
БИЗНЕС
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого