В ЦИК поданы документы для проведения референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Инициативная группа по проведению законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы представила в пятницу документы учредительного собрания для их дальнейшего утверждения Центризбиркомом.

Как сообщил председатель инициативной группы Штефан Глигор, «в учредительном собрании участвовали 735 человек, большинство из которых были внесены в списки членов группы». «Граждане поняли, что эта смешанная система – обман. Шансы на успех зависят от наших усилий. Избирательная система является способом получения власти. Наши шансы объединить общество высоки», - подчеркнул Глигор.

После подачи документов, ЦИК должен их рассмотреть в течение 15 дней и вынести постановление о регистрации инициативной группы и начале процедуры сбора подписей. По закону, группе будет предоставлено от двух до трех месяцев на сбор 200 тысяч подписей в поддержку о проведении референдума.

Ранее уже сообщалось, что 17 декабря прошло учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели смогут ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».

В случае утверждения законопроекта на референдуме, он вступит в силу с момента подтверждения Конституционным судом результатов референдума, а парламент будет обязан безоговорочно его утвердить.

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.