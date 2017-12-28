МЕНЮ
Twitter
﻿ 93
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:24  

Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы

09:43  

В ЦИК поданы документы для проведения референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

29.12.2017  

Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

29.12.2017  

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

29.12.2017  

Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО)

28.12.2017  

Гражданин России Плахотнюк призвал Запад помочь бороться с пагубным влиянием Москвы
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы

Опубликовано : 30 декабрь 2017 г. 10:24 | Просмотров: 720 | Категория: Мир

Тверской суд Москвы объявил сооснователя фонда Hermitage Capital, главного инициатора и лоббиста «Акта Магнитского» Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве, заочно приговорив его к 9 годам тюремного заключения.

Как сообщает Deutsche Welle, это уже второй приговор, вынесенный бизнесмену заочно в России. Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей.

Виновным по этому же делу признан и партнер основанного Браудером фонда Hermitage Capital Management Иван Черкасов, который тоже не присутствовал на заседании и получил восемь лет колонии. И Браудера, и Черкасова суд обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Обоим запрещено в течение трех лет заниматься предпринимательством в РФ, и с них будет взыскано совокупно 4,2 млрд рублей. Адвокат Браудера заявил, что обжалует приговор.

В ответ на преследования со стороны российских властей, после того, как Россия в шестой раз потребовала арестовать британского финансиста, Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе за "вопиющее злоупотребление" механизмами работы этой международной организации.

По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически обусловленные".

Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила  Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

Браудер является сооснователем фонда Hermitage Capital и инициатором ряда судебных дел в отношении российских монополий, ущемлявших права инвесторов, а также главный инициатором и лоббист "Акта Магнитского" в США и других странах. "Акт Магнитского" появился после того, как юрист фонда Сергей Магнитский был арестован по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО из-за того, что ему не оказывалась медицинская помощь.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что Магнитский был арестован не из-за налогов, а из-за того, что вскрыл коррупционные схемы по выводу денег из бюджета, к которым были причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.



Похожие новости
МИР
Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы

Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы ...

Просмотров: 719
Навальный призвал россиян к забастовке избирателей

Навальный призвал россиян к забастовке избирателей ...

Просмотров: 1104
Изгнанный лидер Каталонии объявил о «поражении Испании»

Изгнанный лидер Каталонии объявил о «поражении Испании» ...

Просмотров: 863
Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля

Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля ...

Просмотров: 823
Каталония досрочно избирает региональный парламент

Каталония досрочно избирает региональный парламент ...

Просмотров: 880
США внесли Кадырова в «список Магнитского»

США внесли Кадырова в «список Магнитского» ...

Просмотров: 943


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19507
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 23162
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3440
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3357
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Просмотров: 47218
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 34468
«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Просмотров: 30860
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 29015
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 23182
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 20801
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 19391
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Просмотров: 18271
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6577
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10764
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 12090
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9548
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9459
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

29.12.2017  Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО)
28.12.2017  Гражданин России Плахотнюк призвал Запад помочь бороться с пагубным влиянием Москвы
28.12.2017  Мэр Бельц Ренато Усатый объявил о референдуме по вопросу о собственной отставке
ЛЮДИ
Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

26.12.2017  Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО)
12.12.2017  В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу
10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола

Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола

21.12.2017  Нацбанк опубликовал резюме второго Отчета Kroll о краже миллиарда из валютного резерва Молдовы
19.12.2017  Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)
14.12.2017  Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (123)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank