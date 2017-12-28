Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы ...

Как сообщает Deutsche Welle, это уже второй приговор, вынесенный бизнесмену заочно в России. Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей.

Виновным по этому же делу признан и партнер основанного Браудером фонда Hermitage Capital Management Иван Черкасов, который тоже не присутствовал на заседании и получил восемь лет колонии. И Браудера, и Черкасова суд обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Обоим запрещено в течение трех лет заниматься предпринимательством в РФ, и с них будет взыскано совокупно 4,2 млрд рублей. Адвокат Браудера заявил, что обжалует приговор.

В ответ на преследования со стороны российских властей, после того, как Россия в шестой раз потребовала арестовать британского финансиста, Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе за "вопиющее злоупотребление" механизмами работы этой международной организации.

По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически обусловленные".

Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

Браудер является сооснователем фонда Hermitage Capital и инициатором ряда судебных дел в отношении российских монополий, ущемлявших права инвесторов, а также главный инициатором и лоббист "Акта Магнитского" в США и других странах. "Акт Магнитского" появился после того, как юрист фонда Сергей Магнитский был арестован по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО из-за того, что ему не оказывалась медицинская помощь.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что Магнитский был арестован не из-за налогов, а из-за того, что вскрыл коррупционные схемы по выводу денег из бюджета, к которым были причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.