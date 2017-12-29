МЕНЮ
Twitter
﻿ 54
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

01.01.2018  

Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами

01.01.2018  

Каталонский кризис оценен Мадридом в 1 миллиард евро

30.12.2017  

Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы

30.12.2017  

В ЦИК поданы документы для проведения референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

29.12.2017  

Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

29.12.2017  

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Каталонский кризис оценен Мадридом в 1 миллиард евро

Опубликовано : 01 январь 2018 г. 22:02 | Просмотров: 323 | Категория: Мир

Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся испанской казне в 1 млрд евро.

Как сообщает Би-би-си, об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью испанскому радио.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения не санкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

В декабре, накануне проведения в Каталонии региональных выборов, власти в Мадриде предупреждали о том экономическом ущербе, который может нанести стране кампания по отделению региона.

Однако обнародованные в понедельник министром цифры превосходят даже самые пессимистические оценки.

По словам Луиса де Гиндоса, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики, - сказал он в радиоинтервью. - Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу".

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Вместо того чтобы разрешить кризис, декабрьские выборы, напротив, продемонстрировали примерное равенство сил сторонников и противников независимости региона, что лишь дает почву для дальнейшей конфронтации.

По результатам прошедших в декабре выборов в региональный парламент Каталонии, сепаратисты получили 70 из 135 парламентских мест, что позволяет им сформировать новую администрацию. В то же время, крупнейшая юнионистская фракция "Граждане" (Ciudadanos), набравшая 25% голосов (или 36 мандатов), указывает на несправедливости электорального законодательства, дающего возможность сепаратистам, получающим парламентские голоса в малонаселенных пунктах, вырваться вперед.

Смещенный со своего поста лидер Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в добровольном изгнании в Брюсселе, возглавляет одну из партий, ратующих за отделение. Содержащийся в мадридской тюрьме его бывший заместитель Ориол Жункерас возглавляет другую.

В интервью в понедельник министр экономики Испании призвал каталонских сепаратистов покончить с "односторонними мерами" и сконцентрироваться на основных нуждах жителей региона.



Похожие новости
МИР
Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами

Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами ...

Просмотров: 1582
Каталонский кризис оценен Мадридом в 1 миллиард евро

Каталонский кризис оценен Мадридом в 1 миллиард евро ...

Просмотров: 323
Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы

Инициатор «Акта Магнитского» приговорен в России к 9 годам тюрьмы ...

Просмотров: 1380
Навальный призвал россиян к забастовке избирателей

Навальный призвал россиян к забастовке избирателей ...

Просмотров: 1259
Изгнанный лидер Каталонии объявил о «поражении Испании»

Изгнанный лидер Каталонии объявил о «поражении Испании» ...

Просмотров: 889
Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля

Генассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля ...

Просмотров: 846


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19561
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 23195
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3456
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3379
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Просмотров: 48483
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 34619
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Просмотров: 34164
«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Просмотров: 31156
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 29066
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 24139
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 20848
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 19479
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6594
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10787
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 12111
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9550
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9469
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

29.12.2017  Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО)
28.12.2017  Гражданин России Плахотнюк призвал Запад помочь бороться с пагубным влиянием Москвы
28.12.2017  Мэр Бельц Ренато Усатый объявил о референдуме по вопросу о собственной отставке
ЛЮДИ
Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

26.12.2017  Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО)
12.12.2017  В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу
10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола

Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола

21.12.2017  Нацбанк опубликовал резюме второго Отчета Kroll о краже миллиарда из валютного резерва Молдовы
19.12.2017  Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)
14.12.2017  Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2018 (2)
Декабрь 2017 (123)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank