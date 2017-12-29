Каталонский кризис оценен Мадридом в 1 миллиард евро ...

Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся испанской казне в 1 млрд евро.

Как сообщает Би-би-си, об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью испанскому радио.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения не санкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

В декабре, накануне проведения в Каталонии региональных выборов, власти в Мадриде предупреждали о том экономическом ущербе, который может нанести стране кампания по отделению региона.

Однако обнародованные в понедельник министром цифры превосходят даже самые пессимистические оценки.

По словам Луиса де Гиндоса, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики, - сказал он в радиоинтервью. - Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу".

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Вместо того чтобы разрешить кризис, декабрьские выборы, напротив, продемонстрировали примерное равенство сил сторонников и противников независимости региона, что лишь дает почву для дальнейшей конфронтации.

По результатам прошедших в декабре выборов в региональный парламент Каталонии, сепаратисты получили 70 из 135 парламентских мест, что позволяет им сформировать новую администрацию. В то же время, крупнейшая юнионистская фракция "Граждане" (Ciudadanos), набравшая 25% голосов (или 36 мандатов), указывает на несправедливости электорального законодательства, дающего возможность сепаратистам, получающим парламентские голоса в малонаселенных пунктах, вырваться вперед.

Смещенный со своего поста лидер Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в добровольном изгнании в Брюсселе, возглавляет одну из партий, ратующих за отделение. Содержащийся в мадридской тюрьме его бывший заместитель Ориол Жункерас возглавляет другую.

В интервью в понедельник министр экономики Испании призвал каталонских сепаратистов покончить с "односторонними мерами" и сконцентрироваться на основных нуждах жителей региона.