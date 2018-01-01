В Бельцах углубляется организованный центральными властями хаос ...

После того, как в Бельцах при помощи контролируемой Демпартией компанией был организован «мусорный кризис», а затем отставка ответственного за уборку города директора муниципального предприятия, а также публично объявленный «бойкот» исполнению указаний мэра о стороны двоих городских чиновников, утром 2 января о своей отставке сообщил и.о. примара Бельц Игорь Шеремет.

Официальным мотивом своей отставки Шеремет назвал «Недоверие Прмиара мун. Бельцы в моих управленческих способностях».

В то же время, в своем видеообращении в соцсетях он подчеркнул, что его отставка связана с кризисом вывоза отходов в муниципии Бельцы.

Очевидно, что основным результатом этой отставки станет углубление кризиса в управлении второго по значению города Молдовы. На 3 января назначено чрезвычайное заседание Бельцкого муниципального совета, на котором планируется инициирование местного референдума о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому.

По мнению ряда местных наблюдателей, за этим шагом, как и за спровоцированным «мусорным кризисом», отставкой ответственного за уборку города, а также «бойкотом» двоих городских чиновников, стоят представители правящей Демпартии, ранее находящиеся в руководстве города и контролирующие прежнее руководство Бельц.

Шеремет был назначен вице-примаром Бельц в 2015 году и исполнял обязанности примара муниципия.