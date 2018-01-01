Молдавские пограничники опровергают заявления своих украинских коллег ...

Пограничная полиция Молдовы объявила о том, что введенные Украиной новые правила пересечения границы не коснулись граждан Молдовы, а пересекать молдо-украинскую границу можно и на основе небиометрических паспортов.

«Пограничная полиция сообщает, что граждане Республики Молдова - владельцы обычных (небиометрических) паспортов, могут пересекать молдо-украинскую границу без каких-либо проблем. На сегодняшний день не существует каких-либо ограничений по переходу границы с Украиной на основе документов этого типа», - уточняется в пресс-релизе Пограничной полиции Молдовы.

По информации молдавских пограничников, после введенных Украиной с 1 января нововведений, остались неизменными прежние молдо-украинские соглашения о пересечении границы гражданами Украины и Молдовы.

В то же время, 1 января Госпогранслужба Украины сообщила о том, что на всех пунктах пропуска на украинской границе начал действовать биометрический контроль иностранцев.

В сообщении ГПС Украины было отмечено, что система биометрического контроля установлена на всех 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом.