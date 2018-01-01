МЕНЮ
Twitter
﻿ 112
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:02  

В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек

18:12  

Додон в очередной раз отстранен от должности президента

14:47  

Молдавские пограничники опровергают заявления своих украинских коллег

11:39  

В Бельцах углубляется организованный центральными властями хаос

01.01.2018  

Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами

01.01.2018  

Каталонский кризис оценен Мадридом в 1 миллиард евро
toate pentru astăzi
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдавские пограничники опровергают заявления своих украинских коллег

Опубликовано : 02 январь 2018 г. 14:47 | Просмотров: 992 | Категория: Власть

Пограничная полиция Молдовы объявила о том, что введенные Украиной новые правила пересечения границы не коснулись граждан Молдовы, а пересекать молдо-украинскую границу можно и на основе небиометрических паспортов.

«Пограничная полиция сообщает, что граждане Республики Молдова - владельцы обычных (небиометрических) паспортов, могут пересекать молдо-украинскую границу без каких-либо проблем. На сегодняшний день не существует каких-либо ограничений по переходу границы с Украиной на основе документов этого типа», - уточняется в пресс-релизе Пограничной полиции Молдовы.

По информации молдавских пограничников, после введенных Украиной с 1 января нововведений, остались неизменными прежние молдо-украинские соглашения о пересечении границы гражданами Украины и Молдовы.

В то же время, 1 января Госпогранслужба Украины сообщила о том, что на всех пунктах пропуска на украинской границе начал действовать биометрический контроль иностранцев.

В сообщении ГПС Украины было отмечено, что система биометрического контроля установлена на всех 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон в очередной раз отстранен от должности президента

Додон в очередной раз отстранен от должности президента ...

Просмотров: 1885
Молдавские пограничники опровергают заявления своих украинских коллег

Молдавские пограничники опровергают заявления своих украинских коллег ...

Просмотров: 1006
В Бельцах углубляется организованный центральными властями хаос

В Бельцах углубляется организованный центральными властями хаос ...

Просмотров: 3012
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО) ...

Просмотров: 35284
Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО)

Додон обвинил путинские спецслужбы и партию Плахотнюка в единстве целей (ВИДЕО) ...

Просмотров: 4194
Гражданин России Плахотнюк призвал Запад помочь бороться с пагубным влиянием Москвы

Гражданин России Плахотнюк призвал Запад помочь бороться с пагубным влиянием Москвы ...

Просмотров: 2047


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19584
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 23210
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3459
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3385
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Додон обвинил российские спецслужбы в заговоре против него (ВИДЕО)

Просмотров: 48796
Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)

Просмотров: 35284
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 34681
«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

«Мусорная мафия» из Демпартии шантажирует Бельцы

Просмотров: 31219
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 29084
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Просмотров: 24801
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 20858
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 19503
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6600
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10793
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 12114
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9552
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9471
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон в очередной раз отстранен от должности президента

Додон в очередной раз отстранен от должности президента

14:47  Молдавские пограничники опровергают заявления своих украинских коллег
11:39  В Бельцах углубляется организованный центральными властями хаос
29.12.2017  Премьер-министр Филип прибег к мошенничеству в ходе пропагандистской «акции по спасению Бельц» (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

Посольство США в Молдове обратилось с видеопоздравлением к Новому году в традиционном молдавском стиле (ВИДЕО)

26.12.2017  Бывший активист «Нашей партии» Феликс Гринку приговорен к 7 годам тюрьмы (ВИДЕО)
12.12.2017  В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу
10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
БИЗНЕС
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
КРИМИНАЛ
Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола

Только за последние полгода Плахотнюк был дважды подан в розыск по линии Интерпола

21.12.2017  Нацбанк опубликовал резюме второго Отчета Kroll о краже миллиарда из валютного резерва Молдовы
19.12.2017  Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)
14.12.2017  Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2018 (8)
Декабрь 2017 (123)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank