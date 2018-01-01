Додон в очередной раз отстранен от должности президента ...

Второй раз за последние три месяца занимающий должность президента Игорь Додон «постоит в стороне» на время приведения к присяге очередных министров в правительство Павла Филипа.

Во вторник Конституционный суд согласился с ходатайством группы депутатов относительно временного отстранения Додона перехода его полномочий к председателю парламента либо к премьер-министру.

Судьи объявили о временной неспособности Додона исполнять свои служебные обязанности, в результате чего он будет отстранен от должности на время утверждения в должности ряда министров, с назначением которых он не был согласен.

Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны спикером парламента Андрианом Канду или премьер-министром Павлом Филипом.

В свою очередь, Додон назвал свою позицию «решением не уступать», увидев и «положительную сторону» в решении властей о его унизительном временном отстранении. «Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», - написал Додон в соцетях.

По его мнению, «положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан», - заметил Додон, посчитав, что это решение власти «серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы».

Ранее, в декабре, председатель парламента Андриан Канду сообщил, что Игорь Додон будет еще неоднократно отстранен от должности из экономии средств на дорогостоящую процедуру импичмента.

Канду отметил, что процедура «временного отстранения» Додона, как это было в случае с назначением министра обороны, будет применена «при каждом блокировании Конституции».

24 октября занимающий должность президента Игорь Додон был унизительно отстранен от власти на время приведения к присяге нового министра обороны Еуджена Стурзы. После этой процедуры, Додон вернулся к исполнению своих обязанностей.