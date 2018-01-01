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В ходе протестов в Иране погибли более 20 человек

Опубликовано : 02 январь 2018 г. 20:02 | Просмотров: 326 | Категория: Мир

Число жертв массовых протестов в Иране растет. За три последних дня только в иранской столице были задержаны 450 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, в ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции. Как сообщила иранская государственная телекомпания ИРИБ, член Корпуса стражей исламской революции был застрелен в ночь на вторник, 2 января, демонстрантами в Неджефабаде в центральной части страны.

Помимо стража исламской революции погиб один полицейский, один случайный прохожий и шесть демонстрантов. Таким образом, общее число жертв превысило 20 человек.

Между тем, по официальным данным, за три последних дня в иранской столице были задержаны 450 человек. Только 1 января полиция задержала около 100 демонстрантов, сообщил заместитель губернатора Тегерана Али Асгар Назербахт. Кроме того, по его данным, 200 человек задержаны 30 декабря, еще 150 - 31 декабря.

Накануне вечером верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Тегеран гарантировать гражданам "право на мирные демонстрации и свободу выражения мнения". Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что иранские власти должны разрешить ведение серьезных "дебатов" о проблемах в Иране. Требования протестующих "легитимны и важны", указал он.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани накануне заявил, что к антиправительственным демонстрациям в Иране привело вмешательство третьих стран, в первую очередь Саудовской Аравии. По мнению главы государства, "враги Исламской Республики разозлены… успехами и прогрессом иранской нации и дали зарок навлечь на Иран региональные проблемы".

Одновременно он признал существование "недостатков" в политической системе страны. Было бы ошибкой утверждать, что протесты являются лишь следствием иностранного заговора против Ирана, заявил он во время кризисного заседания меджлиса.

Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны.



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