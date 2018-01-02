Власти пытаются сорвать референдум о вотуме доверия мэру Бельц Ренато Усатому ...

Накануне заседания муниципального совета, на котором должно быть принято решение об организации референдума, местные советники подверглись давлению со стороны правоохранительных органов, с целью сорвать заседание.

Известно, что для реализации этой задачи были привлечены сотрудники региональных подразделений Управления спецопераций МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией, которые в течение последних суток, в том числе ночь, в различной форме наведывались к местным советникам, убеждая их под страхом возбуждения уголовных дел отказаться от голосования либо от участия заседании.

Заседание муниципального совета Бельц намечено на 10 часов. Для организации референдума, «за» это решение должны тайно проголосовать 24 советника из 35-ти.