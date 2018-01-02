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Бельцкий муниципальный совет принял решение о проведении референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Опубликовано : 03 январь 2018 г. 11:11 | Просмотров: 2228 | Категория: Страна

Решение было принято в среду единогласно голосами 27-ми присутствующих на заседании советников из 35-ти избранных.

Ранее стало известно, что накануне заседания муниципального совета местные советники подверглись давлению со стороны сотрудников региональных подразделений Управления спецопераций МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией с целью сорвать заседание.

Для организации референдума, было необходимо 24 голоса «за» из 35-ти советником на тайном голосовании.

Согласно Кодексу о выборах, 18 января состоится второе регламентное заседание муниципального совета, на котором будет утвержден вариант вопроса, вынесенного на местный референдум.

Решение было принято муниципальным советом Бельц после того, как 28 декабря бельцкий мэр Ренато Усатый обратился к советникам от своей партии инициировать созыв чрезвычайной сессии Совета по вопросу о проведении референдума об отзыве мэра Бельц Ренато Усатого.

«Сейчас должны решать именно бельчане, которые доверили мне руководить городом», - завил тогда Усатый.

Во избежание всяких спекуляций о потраченных бюджетных средствах, Усатый пообещал полностью их компенсировать. «Все деньги, которые потратит ЦИК, я обещаю компенсировать тротуарной плиткой, асфальтом и другим необходимым для Бельц», - добавил Ренато Усатый.

Усатый был избран мэром Бельц на прошедших 14 июня 2015 года местных выборах. Тогда, за него проголосовали 72,46% избирателей, а он стал мэром с первого тура.

Сегодня, в результате развязанных центральными властями против Усатого репрессий, он вынужден находиться за пределами Молдовы, продолжая руководить городом из-за рубежа.



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