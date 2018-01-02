В России ожидают волнений абсолютно апатичных сторонников Додона ...

В то время, как Додон и его сторонники совершенно спокойно пережили его очередное унизительное отстранение «на пять минут» от власти, в Госдуме России предрекают некие «народные волнения» избирателей Додона.

По мнению председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в связи с временным отстранением Додона в ближайшие дни в Молдове якобы могут произойти народные волнения.

«Противодействовать этому Додон может только выведя людей на улицы. На мой взгляд, все это может привести к народным волнениям, потому что люди, которые избрали Додона президентом, вряд ли смирятся с таким положением вещей. Мне кажется, что это может произойти в ближайшие дни», - заявил Калашников, цитируемый российским агентством ТАСС.

Российский депутат уверен, что решение Конституционного суда Молдовы о временном отстранении Додона от должности президента «лежит в русле действий по дестабилизации линии на сближение с Россией, с Евразийским союзом, за которую выступает президент Додон».

Калашников также считает неслучайным, что для нового отстранения Додона выбран период новогодних праздников, а также период перед выборами в парламент. «Оппоненты Додона этих выборов очень боятся. Они специально сделали это сейчас, чтобы ослабить проевразийские силы», - заключил председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В то же время, сам отстраненный от должности Игорь Додон не видит никаких проблем в связи с этой унизительной процедурой отстранения.

Во вторник, после своего очередного отстранения, он поспешил назвать свою позицию «решением не уступать», увидев и «положительную сторону» в решении властей о его унизительном временном отстранении. «Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», - написал Додон в соцетях.

По его мнению, «положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан», - заметил Додон, посчитав, что это решение власти «серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы».

Ранее, в декабре, председатель парламента Андриан Канду сообщил, что Игорь Додон будет еще неоднократно отстранен от должности из экономии средств на дорогостоящую процедуру импичмента.

Канду отметил, что процедура «временного отстранения» Додона, как это было в случае с назначением министра обороны, будет применена «при каждом блокировании Конституции».

24 октября занимающий должность президента Игорь Додон был унизительно отстранен от власти на время приведения к присяге нового министра обороны Еуджена Стурзы. После этой процедуры, Додон вернулся к исполнению своих обязанностей.