Демпартия намерена ввести процедуру назначения примаров ...

Согласно новой, пока не озвученной, инициативе возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпратии, начиная с 2019 года примаров сел и городов планируется назначать, а не избирать в ходе местных выборов.

Как стало известно, об этом уверяли представители Демпартии, включая вице-спикера парламента Владимира Витюка, убеждавшие накануне советников Бельцкого муниципального совета сорвать заседание Совета от 3 января по объявлению местного референдума о вотуме доверия мэру Бельц.

Практически всем советникам были обещаны различные блага, исходя из главного, данного всем из них одного обещания, что «следующий мэр будет назначаться правительством, а не избираться на выборах, и он будет нашим человеком».

Правящая в Молдове Демпартия пока не сообщала официально о планируемых ею подобных изменениях. Однако в своем последнем интервью принадлежащему Плахотнюку телеканалу Publika премьер-министр Павел Филип дал понять, что его партией рассматривается модель усиления «вертикали власти».

По мнению Филипа, выстраивающего от имени Демпартии «вертикаль власти» в ходе реформы местного самоуправления, «чтобы провести реформу местного самоуправления, необходимо иметь сильную центральную власть», а почти 900 примарий для Молдовы, - уверен Филип, «это много».

Филип признал, что власти сейчас работают над проектом административной реформы, который будет вынесен после парламентских выборов в конце 2018 - начале 2019 года, то есть менее чем за полгода до назначенных на июнь всеобщих местных выборов.