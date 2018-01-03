Саакашвили объясняет, как поступать с прокурорами и судьями, указывающими на «приказ сверху» (ВИДЕО) ...

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили публично предупредил исполняющих «приказы сверху» судей и прокуроров об их ответственности при смене власти в схожей с молдавской ситуации в юстиции.

В среду в ходе заказного судебного процесса над ним, Михаил Саакашвили пообещал привлечь к ответственности всех судей, полицейских и прокуроров, замешанных в исполнении незаконных приказов.

Как отметил Саакашвили, отговорки типа «я маленький человек, мне приказали» не освобождают от ответственности, а прибегающие к подобным отговоркам чиновники судов и прокуратуры являются соучастниками преступлений.

«И не говорите потом, что вас об этом не предупреждали. Я, Михаил Саакашвили, вас об этом предупреждал», - отметил Саакашвили под аплодисменты присутствующих.

«Нам ваши услуги уже не понадобятся. Нам не нужны будут судьи, которые выполнял любое указание. Нам не нужны будут такие же прокуроры. Мы хотим новых прокуроров, новых судей», - объявил Саакашвили.

Михаил Саакашвили подчеркнул, что «следующая власть Украины будет наводить порядок и справедливость. Запомните это хорошо! Мы не будем цацкаться. Мы будем разбираться. Кто выполнял приказы, чтобы впредь всем было неповадно. Я вам обещаю: власть сменится очень быстро. Я вам обещаю, я вам гарантирую, что никто не уйдет ненаказанным: ни мелкие чиновники, ни судьи, ни прокуроры!», - добавил Михаил Саакашвили обращаясь к судьям и прокурорам, обвиненным в исполнении политических решений власти.